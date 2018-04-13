Баварія заплатить відступні Айнтрахту за Ковача

З'явилися подробиці угоди між Айнтрахтом і Баварією щодо переїзду тренера франкфуртців Ніко Ковача на мюнхенську Альянц-Арену з наступного сезону.

"Ротен" повинні будуть виплатити компенсацію Айнтрахту за перехід 46-річного фахівця, повідомляє kicker.

За інформацією видання, Баварія заплатить 2,2 млн євро як відступні за дострокове припинення контракту Ковача з "орлами". Крім цього, до Мюнхена переїде і асистент хорватського спеціаліста, його брат Роберт Ковач.

У п'ятницю стало відомо, що Ніко Ковач офіційно очолить Баварію з наступного сезону. Пізніше з'явилася інформація про те, що боси Айнтрахта обурені заявою Баварії про призначення тренером керманича франкфуртців ще до завершення першості 2017/18.

Ніко Ковач розпочав самостійну тренерську кар'єру в 2012 році з посади головного тренера молодіжної збірної Хорватії. Пізніше він очолював хорватську національну команду, а влітку минулого року почав керувати франкфуртським Айнтрахтом.