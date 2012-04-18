Головні новини футболу 11 квітня: Реал у божевільному матчі вибив Ювентус, визначились всі півфіналісти Ліги чемпіонів

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 11 квітня. Матчі італійських та іспанських команд у Лізі чемпіонів – тема дня.

Реал – Ювентус

Ювентус зробив фантастичний камбек у матчі з Реалом, але вилетів з Ліги чемпіонів завдяки пенальті на 90+7 хвилині. Призначення 11-метрового за таких обставин викликало значні суперечки. Так, екс-рефері ФІФА вважає, що історичний пенальті Реала не можна було призначати. А ось Кріштіану Роналду відзначив Буффона і справедливість рішення судді.

Маріо Манджукіч оформив дубль і встановив відразу 3 унікальні рекорди. Почав хорватський нападник з того, що забив найшвидший гол в історії Ліги чемпіонів у ворота господарів "Сантьяго Бернабеу". Відзначимо, що Реал вперше програвав удома в ЛЧ з різницею у 3 голи.

Дивіться відео голів і огляд матчу Реал – Ювентус. Визначились усі півфіналісти Ліги чемпіонів 2017/18: Рома, Ліверпуль, Реал і Баварія, яка не дозволила зайвого Севільї.

Рома – Барселона

Мессізалежність, страх Вальверде, планування Бартомеу: головні причини провалу Барселони в Римі і вильоту з Ліги чемпіонів. Гравці Барселони звинувачують Вальверде у поразці від Роми.

"Лео одержимий Росією": аргентинські ЗМІ святкують і пояснюють виліт Мессі через його плани виграти Чемпіонат світу 2018 року. "Тотальний провал" і "екстаз": іспанська преса просто знищила Барселону після несподіваної розгромної поразки від Роми в чвертьфіналі ЛЧ, натомість італійські ЗМІ співають оди команді Ді Франческо.

Чоловік помилково поставив на перемогу Роми та виграв 42 тисячі євро. Гравець хотів змінити своє рішення, проте правилами букмекерів заборонено змінювати ставку.

Україна

Мораєс зароблятиме в Шахтарі 700 тисяч доларів та гратиме під 10-м номером – така інформація з'явилась у ЗМІ. Водночас на думку деяких журналістів, це може бути вкидання з метою "влізти в роздягальню Динамо".

Рішення щодо дискваліфікації Срни за допінг набуло чинності, на результати Шахтаря воно не вплине, – НАДЦУ.

Циганков став найкращим гравцем УПЛ у березні. Шахтар – Динамо: троє гравців киян тренуються за індивідуальною програмою. У донеччан окремо готується Марлос.

Нахабнуваті італійці вирішили, що можуть знущатись над українцями, – президент Ниви В Василь Вовк наїхав на функціонерів ФФУ.