Рома – Барселона: аргентинські ЗМІ святкують і пояснюють виліт Мессі

ЗМІ Аргентини своєрідно радіють невдачі свого земляка Лео Мессі. Його Барселона сенсаційно програла у 3 м'ячі Ромі та вилетіла з Ліги чемпіонів.

Мессі не забив у 10-му поспіль чвертьфінальному матчі ЛЧ, але його земляків це не надто засмутило. Попри певну стурбованість моральним станом і рівнем гри Лео загалом переважають схвальні відгуки. Лідер збірної Аргентини зможе краще відпочити напередодні Чемпіонату світу, переконані тамтешні оглядачі.

"Втомлений Мессі не зміг нічого показати, і Барселона зазнала історичної поразки від Роми. Він підійде до Мундіалю з меншим стресом для свого тіла, але з розчаруванням через невихід у фінальні стадії Ліги чемпіонів", – пише Ole.

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"Можливо, найважливіше, що він може остаточно залікувати свою проблему з підколінним сухожиллям, яка не дозволяє йому видавати свою звичну гру", – пояснює можливу причину вильоту Барселони найпопулярніше видання Аргентини.

Настрої Clarin схожі: "Національній команді потрібен Лео, який не виступає в Лізі чемпіонів. Він грав на межі травми м'язів, і тепер ми повинні визначити пріоритет його фізичного стану над душевним".

La Nacion вважає, що 30-річний Ліонель боляче сприйме цю поразку та буде брати значну частини провини на себе.

"На його тіло напередодні Чемпіонату світу зменшення навантаження може мати добрий вплив, однак цей ляпас не сприяє футбольному престижу ні Мессі, ні Барселони. Позаяк більшість успіхів клубу пояснюють грою аргентинця, відповідальність за розчарування від вильоту також лягає на його плечі.

Утім Сампаолі не буде турбуватися, адже конкурентоздатні гени Мессі зможуть вберегти його від шкідливого впливу цієї поразки. Мессі одержимий Росією, і цю ненажерливість не зупинить сенсаційний виліт.

Аргентинські фанати пильно стежитимуть за матчами середи з тією ж думкою, оскільки дует Ювентуса Дибала-Ігуаїн може вилетіти від Реала, а Банега та Меркадо зі Севільї також опинились на межі поразки (від Баварії, – прим. "Футбол 24")".

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