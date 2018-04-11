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Наглуваті італійці вирішили, що можуть знущатись над українцями, – президент Ниви В

20:00 1637 Читать на русском
Наглуваті італійці вирішили, що можуть знущатись над українцями, – президент Ниви В
Василь Вовк / Фейсбук

Президент вінницької Ниви Василь Вовк прокоментував роботу італійських працівників ФФУ.

Президент Ниви В Василь Вовк у своєму Фейсбук відверто розкритикував комітет арбітрів ФФУ, а саме П'єрлуїджі Колліну та Лучано Лучі, а також комітет етики та чесної гри ФФУ, головою якого є Франческо Баранка. Нагадаємо, Лучі буде спостерігачем арбітражу на матчі 1/4 фіналу Ліги Європи.

"Почався тотальний наїзд на спортивно-футбольний клуб Нива В з боку функціонерів Федерації футболу України. Наглуваті італійці вирішили, що їм усе дозволено, що ми нижча нація, що вони великі профі, й можуть знущатись над українцями! У листі, підписаному Лучано Лучі, він називає нас "бредом", "якимись там" тощо (найближчим часом на сайті нашого клубу ці листи будуть розміщені). НІ, СЕНЬЙОРИ!

Ми будемо долати корупцію в футболі, ми будемо наполягати, щоб Ви віддали українцям кошти, які отримали за провальну роботу в нашій державі (зарплата Колліни - 1,5 мільйони євро; Лучано Лучі - 500 тисяч євро; Баранки - 200 тисяч євро). За що? Де результати?
Й ще дозволяєте собі ображати українських людей!?

Я йду до вас, "проффессіонали", 16 квітня 2018 року! Й запрошую з собою уболівальників!
ЧЕМОДАН – ВОКЗАЛ – РИМ!
Й щодо наших земляків є питання - найближчим часом ми будемо знати, скільки розслідується злочинів, до яких можуть бути причетні керівники ФФУ!", – написав Вовк.

Теги
Головне Друга ліга Франческо Баранка Лучано Луччі Комітет арбітрів ФФУ Комітет етики та чесної гри ФФУ Нива Вінниця Нива Вінниця Василь Вовк П'єрлуїджі Колліна
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