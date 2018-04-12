Ювентус зробив фантастичний камбек у матчі з Реалом, але вилетів з Ліги чемпіонів завдяки пенальті на 90+7 хвилині: огляд матчу

Мадридський Реал здобув путівку у півфінал Ліги чемпіонів у неймовірно драматичному поєдинку. Огляд матчу читайте на сайті "Футбол 24".

Початок матчу видався дійсно несподіваним. Вже на другій хвилині гри Хедіра виконав класну подачу з правого флангу на дальню стійку, і Манджукіч ударом головою відкрив рахунок. Вже за кілька хвилин Ювентус на куражі міг забити і другий гол, але удар Ігуаїна з пари метрів був заблокований захисниками господарів.

Реал почав “вмикати швидкість”, і у гостей з'явилися проблеми. Бейл протягом однієї атаки двічі намагався пробити Буффона, але обидві спроби були безуспішними. Іско навіть забив гол, але за мить до цього він перебував у положенні “поза грою”. Іспанський півзахисник мав ще один супершанс, коли Роналду своєю передачею вивів його віч-на-віч з Буффоном, але легендарний голкіпер Юве виграв цю дуель.

На 37-й хвилині Манджукіч забив вдруге: прекрасну подачу з правого флангу виконав Ліхтштайнер, і хорватський форвард, вигравши верхову боротьбу у Карвахаля, ударом головою відправив м’яч у ворота Наваса. У компенсований до першого тайму час Реал міг “розмочити” рахунок: Варан пробивав головою після подачі Крооса, але влучив у поперечину.

На початку другої половини гри команди обмінялися моментами: після удару Роналду гостей в черговий раз врятував Буффон, а сейв від Кейлора Наваса завадив забити Ігуаїну. На 61-й хвилині після флангової подачі від Дугласа Кости м’яч мав би стати легкою здобиччю для голкіпера Реала, але Навас несподівано випустив м’яч з рук, і Блез Матюйді зробив рахунок 3:0 на користь Ювентуса та 3:3 за сумою двох матчів!

Реал тиснув на Юве, намагаючись уникнути додаткового часу. Після удару Іско гостей вже вкотре врятував Буффон, а Варан з розвороту пробив повз ворота. Справа йшла до екстратаймів, але на останній доданій хвилині Бенатія сфолив в штрафному майданчику, та арбітр вказав на 11-метрову позначку. Розлючений Буффон був вилучений з поля прямою червоною карткою, а Кріштіану Роналду забив пенальті у ворота Войцеха Щенсни, та вивів Реал до півфіналу Ліги чемпіонів.

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Ювентус опинився за крок від найвеличнішого камбеку в історії ЛЧ

Мало хто вірив у те, що туринський клуб зможе повторити неймовірне досягнення Роми, яка несподівано розгромила Барселону та пробилася до півфіналу ЛЧ. Ювентусу також необхідно було забивати мінімум тричі, але все це “стара синьйора” мала робити на переповненому вболівальниками мадридського Реала “Сантьяго Бернабеу”. Після того, як Манджукіч дуже швидко відкрив рахунок, в повітрі відчувся ледь помітний “запах камбеку”. Коли хорват ще у першій половині гри подвоїв перевагу Ювентуса, мабуть і в його найбільших скептиків почали з’являтися сумніви щодо переможця цієї дуелі. М’яч Блеза Матюйді остаточно шокував мадридську публіку, а на табло домашньої арени Реала горіли непристойно-дзеркальні 0:3. Здається, кінець цієї історії мав бути іншим, але Юве не дотерпів якусь хвилину, а англійський рефері Майкл Олівер поставив доволі неоднозачний пенальті, завдяки якому Реал "ледь проповз" до півфіналу Ліги чемпіонів.

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Ювентус зіграв значно сильніше, а Реал розчарував власну публіку

Ювентус, порівняно з грою тижневої давнини, провів фантастичний матч, і майже зробив те, що здавалося неможливим. Гру гостей у центрі поля суттєво посилив П’яніч, який повернувся до складу після дискваліфікації. З боснійцем на полі Ювентус заграв значно гостріше та креативніше. Найбільшою проблемою для підопічних Аллегрі мала стати відсутність Пауло Дибали, якого вилучили у туринському матчі тиждень тому, але його зміг прекрасно замінити Манджукіч, оформивши дубль ще в першому таймі. Також слід відзначити сильну гру Матюйді, якому, як і Манджукічу, Аллегрі довірив місце в стартовому складі цього вечора. І обидва віддячили наставнику Юве голами.

Реал, в свою чергу, грав без дискваліфікованого капітана Серхіо Рамоса, і отримавши 3 м’ячі у власні ворота, відверто розчарував власних вболівальників, та ледве вийшов у півфінал ЛЧ. Певно, головний арбітр матчу Майкл Олівер вже проголошений персоною нон ґрата у Турині.

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Як руйнуються мрії

40-річний легендарний голкіпер Ювентуса Джанлуїджі Буффон після кожного з голів “старої синьйори” на “Бернабеу” радів так, немов він вже виграв таку омріяну Лігу чемпіонів. Ювентусу дивовижним чином вдалося “повернутися в гру”. Здається, що Буффон та компанія повірили у реальність виходу до півфіналу десь по ходу другого тайму, але Юве лише трохи не дотягнув до овертайму. Важко собі навіть уявити, що було на душі у Буффона в той момент, коли арбітр рішуче вказав на 11-метрову позначку. Легендарний голкіпер “чіплявся” за шанси залишитися в Лізі чемпіонів як міг, він не дав себе пробити ні Іско, ні Бейлу, ні Роналду, але його мрії були остаточно зруйновані на останній доданій до основного часу хвилині.

Ліга чемпіонів, 1/4 фіналу. Матч-відповідь

Реал – Ювентус – 1:3 (перший матч – 3:0)

Голи: Роналду, 90+7 (з пенальті) – Манджукіч, 2, 37, Матюйді, 61

Вилучення: Буффон, 90+3