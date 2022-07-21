Ліверпуль у товариському матчі не залишив мокрого місця від РБ Лейпциг.

Товариський матч

РБ Лейпциг – Ліверпуль – 0:5

Голи: Салах, 8, Нуньєс, 48 (пен.), 51, 68, 90

Матч відбувався на домашній арені "биків". Обидва тренери виставили бойові склади, за винятком одного-двох прізвищ.

Зірковий новачок Ліверпуля взагалі не знає англійської – Тьяго доводиться працювати перекладачем Клоппа

Вже на 8-й хвилині Салах відкрив рахунок завдяки ганебним діям захисників суперника. Мінімальна перевага Ліверпуля протрималася до перерви, а потім почалось шоу Дарвіна Нуньєса. Уругваєць яскраво відповів критикам, які висміювали його за промахи минулих матчів і кумедні невдачі на тренуваннях.

Партнери активно допомагали 100-мільйонному новачку Ліверпуля. Для дебютного гола Нуньєсу дозволили пробити пенальті, хоча й тут він ледь не програв дуель кіперу. Далі все пішло настільки добре, що нападник оформив покер за один тайм. Фінальний свисток зафіксував погром господарів з рахунком 5:0.

Time to enjoy @Darwinn99's first-ever hat-trick for the Reds pic.twitter.com/vztvgVwHzx — Liverpool FC (@LFC) July 21, 2022

Товариські матчі: Евертон зганьбився, перемоги Арсенала та Манчестер Сіті, драматична поразка Челсі