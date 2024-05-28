Вінгер Манчестер Сіті та збірної Англії Джек Гріліш забув про обережність під час гулянки.

"Містяни" за підсумками сезону посіли перше місце у турнірній таблиці АПЛ і здобули четвертий поспіль титул чемпіона Англії.

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Команда на клубному автобусі їздила містом, святкуючи разом з фанатами завоювання трофея. Джек Гріліш кілька разів опинявся близьким до того, щоб випасти з автівки, оскільки стояв занадто близько до краю. Вінгера Манчестер Сіті підстрахували партнери по команді, які дали йому впасти.

Нагадаємо, у сезоні 2023/24 Джек Гріліш зіграв за "містян" у 36 матча у всіх турнірах. В його активі три голи та три результативні передачі.

Jack Grealish just came VERY close to falling off the bus Doku saved his life pic.twitter.com/kvQVLE2Gb1 — BeanymanSports (@BeanymanSports) May 26, 2024