Захисник Зорі Андерсон Джордан, скоріш за все, і далі виступатиме у складі луганської комнади.

Зоря скористається опцією викупу в орендній угоді та придбає Джордана у Вілла Нови (Бразилія), повідомляє ТаТоТаке.

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Зазначимо, що контракт Джордана з Віллою Нова розрахований до грудня 2024 року. Зоря вже пропонує захиснику угоду терміном на 3 роки.

До слова, Джордан у поточному сезоні провів 36 матчів за Зорю, в яких відзначився 1 забитим м'ячем. Transfermarkt оцінює захисника у 700 тисяч євро.

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