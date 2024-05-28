Зоря викупить лідера команди – луганці пропонують тривалий контракт
13:40 - Читать на русском
Захисник Зорі Андерсон Джордан, скоріш за все, і далі виступатиме у складі луганської комнади.
Зоря скористається опцією викупу в орендній угоді та придбає Джордана у Вілла Нови (Бразилія), повідомляє ТаТоТаке.
Зоря безкоштовно втратить одного з лідерів – він вже підписав контракт з іншим клубом
Зазначимо, що контракт Джордана з Віллою Нова розрахований до грудня 2024 року. Зоря вже пропонує захиснику угоду терміном на 3 роки.
До слова, Джордан у поточному сезоні провів 36 матчів за Зорю, в яких відзначився 1 забитим м'ячем. Transfermarkt оцінює захисника у 700 тисяч євро.
Верес відправив Скрипника і Ко в Першу лігу, Минай не спромігся на диво з Кривбасом, СК Дніпро-1 зачепився за єврокубки
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter