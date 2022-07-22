"Це можна назвати ідеальним вечором. Це справді приємно, ви все бачили. Перший тайм – бували хороші моменти, бували гірші, мало руху, треба звикнути, адже зараз важко грати 50, 60, 70 хвилин. Людське тіло таке, що потрібно знову звикнути. Я хотів, щоб ми були вимогливішими до себе, сильно пройшли цей момент, це передсезоння. І більше рухались.

Ліверпуль розтрощив РБ Лейпциг у спарингу основних складів – Нуньєс оформив покер за тайм і закрив роти критиків

У другому таймі нам це вдалося. Вийшли Хендо, Міллі, вони обоє були активні. Хендо раптово, як вісімка, почав висуватися вперед, і ми створювали моменти. Потім Мо Салах відкрив ящик Пандори, коли віддав пенальті Дарвіну. Це, звісно, ​​ідеальна ніч і для нього.

Ми завжди думаємо, що якщо ви платите багато грошей, то гравці не відчувають тиску чи щось таке. Всі вони абсолютно нормальні люди, перші спроби бувають неідеальними, але потім… Це покоління гравців читає соцмережі, що насправді не дуже розумно, але вони це роблять. Вони починають поспішати на полі, метушитися. Очевидно, це був найкращий спосіб припинити всі дискусії. Дарвін відрізняється від того, що у нас є, або від того, що у нас було, але він дійсно хороший нападник", – цитує Клоппа прес-служба Ліверпуля.

Холанд vs Нуньєс: хто більше спустошить гаманці Манчестер Сіті та Ліверпуля