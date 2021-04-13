У рамках 30-го туру іспанської Ла Ліги Севілья перестріляла Сельту з Віго. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Старт гольовій феєрії гості поклали вже в дебюті зустрічі. На 7-й хвилині Жюль Кунде головою замкнув навіс Акуньї зі стандарту. Та вже на 20-й центрбек нервіонців привіз пенальті, який впевнено реалізував Яго Аспас. А ще за три хвилини лідер атак "кельтів" реалізував вихід віч-на-віч із Буну в блискавичній контратаці галісійців.

Севілья перестріляла Сельту в надрезультативному поєдинку – Гомес забив переможний гол

До перерви команди ще раз обмінялися голами: Фернандо забив за Севілью дальнім пострілом із рикошетом, а Браїс Мендес елегантно переграв кіпера після пасу Суареса. У другій половині забивали лише ветерани андалусійців. На 60-й хвилині Іван Ракітіч вчасно відреагував на відскок і забив у фактично порожні ворота. На 76-й же Папу Гомес обікрав оборонця і пробив над воротарем.

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