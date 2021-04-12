Севілья на виїзді зустрічалась із Сельтою. Ще до перерви команди влаштували справжню перестрілку. На 7-й хвилині у гостей відзначився Кунде, а на 20-й Аспас зрівняв, реалізувавши 11-метровий. За кілька хвилин Аспас поклав ще один, записавши до свого активу дубль. На 35-й рівновага була відновлена завдяки голу Режеса, але під завісу тайму Мендес знову вивів Сельту уперед.

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У другому таймі запекле протистояння розгорілось із новою силою. На 60-й Ракітіч своєчасно опинився у штрафному суперника, і після рикошету від стійки пробив повз голкіпера – 3:3. Після цього гра продовжилась на рівних, але на 67-й у гостей на полі з'явився Папу Гомес, якому вистачило десяти хвилин, щоб Севілья вирвалась уперед. Господарі одразу кинулись в атаку, прагнучи вирвати хоча б нічию, але більше забити так і не змогли. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Севільї – 3:4.

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