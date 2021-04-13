Старт голевой феерии гости дали уже в дебюте встречи. На 7-й минуте Жюль Кунде головой замкнул навес Акуньи со стандарта. Но уже на 20-й центрбек нервионцев привез пенальти, который уверенно реализовал Яго Аспас. А еще три минуты спустя лидер атак "кельтов" реализовал выход один на один с Буну в молниеносной контратаке галисийцев.

Севилья перестреляла Сельту в сверхрезультативном поединке – Гомес забил победный гол

До перерыва команды еще раз обменялись голами: Фернандо забил за Севилью дальним выстрелом с рикошетом, а Браис Мендес элегантно переиграл кипера после паса Суареса. Во второй половине забивали только ветераны андалусийцев. На 60-й минуте Иван Ракитич вовремя отреагировал на отскок и забил в фактически пустые ворота. На 76-й же Папу Гомес обокрал защитника и пробил над вратарем.

Реал підтвердив слабке місце Барси та Мессі, розкішні Маліновський і Бензема, Лінгард веде Вест Хем в ЛЧ – огляд вікенду