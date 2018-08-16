Маріуполь поступився Бордо і вилетів з Ліги Європи – красивий прощальний акорд від Фоміна

Бордо приймав Маріуполь у матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2018/19. Звіт і рахунок гри читайте на "Футбол 24".

Маріуполь поступився Бордо у першому матчі в Одесі через безглузді помилки воротаря та захисту. Відтак у Франція команда Бабича поїхала більше за престижем, а не результатом – для виходу в плей-офф ЛЄ треба було як мінімум забити 3 голи і не пропустити більше одного.

Бордо – Маріуполь – відео голів

Уже на 2-й хвилині французи забили гол після подачі з кутового, однак арбітри скасували його через офсайд. Згодом уже Гальчук парирував потужний удар Санкаре головою впритул. На 11-й хвилині Бордо створив третій момент знову після подачі – від гола Маріуполь врятувала лише стійка. Перший український удар трапився лише на 17-й. Чурко з вигідної позиції у штрафному французів перекрутив, і м'яч пішов далеко повз ворота.

Бордо – Маріуполь (ОНЛАЙН-трансляція)

Взявши певну паузу, господарі вирішили змінити тактику, але й контратака не дала результату. Юссуф протягнув м'яч і потужно пробив – Гальчук, який змінив у воротах Худжамова, знову врятував. Мишньов на 36-й завдав першого для Маріуполя влучного удару. Костіль, на відміну від першого матчу, проблем не відчув.

Маріуполь створив перший по-справжньому реальний момент на 52-й. Тищенко виграв верхову боротьбу в Левчука, але Костіль витягнув з-під поперечини. А вже в одній з наступних атак Пундже могутньо пробив у верхній кут. Минуло лише декілька хвилин, і Санкаре скористався провалом оборони та пробив головою з декількох метрів.

Усередині другого тайму Фомін забив зі штрафного красивий гол, обвівши стінку. Це був лише 3-й прицільний удар гостей в матчі. Ніколя Де Превілль втратив два супермоменти – спочатку пробив у Гальчука, а потім, вийшовши віч-на-віч, не зміг обіграти українського воротаря. Перспективну контру Маріуполя запоров Борячук, подарувавши м'яч супернику.

Бордо закономірно переміг і зіграє в плей-офф проти інших українців – Пластуна та Яремчука, які виступають за Гент

Ліга Європи, 3-й кваліфікаційний раунд. Матч-відповідь

Бордо – Маріуполь – 2:1 (5:2 за сумою)

Голи: Пундже, 54, Санкаре, 56 – Фомін, 65