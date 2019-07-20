Голодюк підписав контракт з угорським Залаегерсегом

Український півзахисник Олег Голодюк продовжить кар'єру в складі Залаегерсега.

Голодюк підписав контракт на один рік з можливістю продовження ще на один сезон, повідомляє офіційний сайт угорського клубу.

Ньюкасл обіграв безпорадний Вест Хем – Ярмоленко отримав знущальний вердикт від фанатів

Нагадаємо, що до цього Олег виступав за інший угорський клуб – Халадаш, який за підсумками минулого сезону покинув елітний дивізіон тамтешнього чемпіонату.

До слова, Залаегерсег минулий сезон провів у другому за силою дивізіоні чемпіонату Угорщини, де впевнено посів перше місце і здобув путівку у Вищу лігу.

Також відзначимо, що в українській Прем'єр-лізі Голодюк зіграв більше двох сотень матчів за львівські Карпати та полтавську Ворсклу.

Лунін і Реал розлучаються попри теплий прийом президента й успіхи українця – в Андрія виникла нова проблема