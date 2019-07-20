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Голодюк підписав контракт з угорським Залаегерсегом

16:45 211 Читать на русском
Голодюк підписав контракт з угорським Залаегерсегом
Олег Голодюк / фото: ФК Залаегерсег

Український півзахисник Олег Голодюк продовжить кар'єру в складі Залаегерсега.

Голодюк підписав контракт на один рік з можливістю продовження ще на один сезон, повідомляє офіційний сайт угорського клубу.

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Нагадаємо, що до цього Олег виступав за інший угорський клуб – Халадаш, який за підсумками минулого сезону покинув елітний дивізіон тамтешнього чемпіонату.

До слова, Залаегерсег минулий сезон провів у другому за силою дивізіоні чемпіонату Угорщини, де впевнено посів перше місце і здобув путівку у Вищу лігу.

Також відзначимо, що в українській Прем'єр-лізі Голодюк зіграв більше двох сотень матчів за львівські Карпати та полтавську Ворсклу.

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Теги
Світ Трансфери Українці за кордоном Залаегерсег Залаегерсег Олег Голодюк Олег Голодюк Угорщина
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