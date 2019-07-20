Ньюкасл – Вест Хем: Ярмоленко виходить у стартовому складі вперше після травми

Ньюкасл і Вест Хем зустрічаються у матчі за 3-є місце Азія Трофі 2019. Андрій Ярмоленко вийде у стартовому складі вперше за 9 місяців. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

У півфіналі турніру Трофей Азія Прем'єр-ліга Ярмоленко з Вест Хемом поступився Зінченку з Манчестер Сіті. Ньюкасл також з розгромним рахунком склав зброю у матчі проти Вулверхемптона. За всю історію "сороки" виграли на 12 особистих зустрічей більше, ніж "молоти". Водночас в АПЛ 2018/29 команда Пеллегріні без травмованого українця виграла обидві дуелі з загальним рахунком 5:0. Матч Ньюкасл – Вест Хем відбувається на стадіоні Хонкоу місткістю у 33 тисячі глядачів. Початок о 12:00 за київським часом.

Манчестер Сіті – Вест Хем: Зінченко як подвійний переможець, Ярмоленко тринькає супершанси, дебют 70-мільйонного новачка

Our team to take on Newcastle today pic.twitter.com/hcydbLZA9Q — West Ham United (@WestHamUtd) July 20, 2019

Вест Хем на перший тайм виходить у такому складі: Фабіанскі – Сабалета (к), Рід, Огбонна, Кресвел – Райс, Каллен – Ярмоленко, Лансіні, Андерсон – Чічаріто