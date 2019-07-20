Голодюк подписал контракт с венгерским Залаэгерсегом

Украинский полузащитник Олег Голодюк продолжит карьеру в составе Залаэгерсега.

Голодюк подписал контракт на один год с возможностью продления еще на один сезон, сообщает официальный сайт венгерского клуба.

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Напомним, что до этого Олег выступал за другой венгерский клуб – Халадаш, который по итогам прошлого сезона покинул элитный дивизион тамошнего чемпионата.

К слову, Залаэгерсег прошлый сезон провел во втором по силе дивизионе чемпионата Венгрии, где уверенно занял первое место и завоевал путевку в Высшую лигу.

Также отметим, что в украинской Премьер-лиге Голодюк сыграл более двух сотен матчей за львовские Карпаты и полтавскую Ворсклу.

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