Ще один український тренер підвищив свою кваліфікацію.

Тренер Металіста 1925 Олег Голодюк отримав диплом UEFA категорії В, повідомляє прес-служба харківської команди.

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34-річний фахівець успішно склав іспит після проходження тренерського курсу та отримав ліцензію.

Нагадаємо, диплом категорії В дозволяє працювати на посаді головного тренера команд Другої ліги та асистентом у Першій лізі.

До слова, нині Голодюк разом з Едмаром є виконувачем обов'язків головного тренера у Металісті 1925.

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