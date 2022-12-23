Еще один украинский тренер повысил свою квалификацию.

Тренер Металлиста 1925 Олег Голодюк получил диплом UEFA категории В, сообщает пресс-служба харьковской команды.

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34-летний специалист успешно сдал экзамен после прохождения тренерского курса и получил лицензию.

Напомним, диплом категории В позволяет работать в должности главного тренера команд Второй лиги и ассистентом в Первой лиге.

К слову, ныне Голодюк вместе с Эдмаром является исполняющим обязанности главного тренера в Металлисте 1925.

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