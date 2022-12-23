Голодюк получил тренерский диплом категории В – коуч Металлиста 1925 может работать во Второй лиге
13:46 - Читати українською
Еще один украинский тренер повысил свою квалификацию.
Тренер Металлиста 1925 Олег Голодюк получил диплом UEFA категории В, сообщает пресс-служба харьковской команды.
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34-летний специалист успешно сдал экзамен после прохождения тренерского курса и получил лицензию.
Напомним, диплом категории В позволяет работать в должности главного тренера команд Второй лиги и ассистентом в Первой лиге.
К слову, ныне Голодюк вместе с Эдмаром является исполняющим обязанности главного тренера в Металлисте 1925.
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