Голодюк незабаром стане гравцем Халадаша

Товариські матчі — 11:49 2
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Шахтар переміг Карабах у контрольному матчі
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"Король Коно повернувся". У Німеччині захоплюються класним голом Євгена, а про трансфер з Шальке наразі треба забутиНімеччина — 08:12 6030
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Манчестер Юнайтед переміг Арсенал в 1/16 фіналу Кубка Англії – Погба зруйнував план Емері, Сульшер відновлює традиції МЮАнглія — 04:30 2593
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Коноплянка відзначився розкішним голом у воротах Герти – дебютний м'яч українця в сезоніНімеччина — 25 січ 11947
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Розквіт Погба, голи Решфорда та сміливий МЮ. Чому результати "дияволів" погіршаться, але Сульшер – молодецьАнглія — 25 січ 2314
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