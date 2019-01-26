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Голодюк незабаром стане гравцем Халадаша

11:05 148 Читать на русском
Голодюк незабаром стане гравцем Халадаша
Олег Голодюк / ФК Карпати

Хавбек Карпат Олег Голодюк продовжить кар'єру в чемпіонаті Угорщини.

За інформацією телеканалу Футбол, Халадаш вже підписав контракт з українським півзахисником, який останній тиждень був на перегляді в угорській команді.

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Про трансфер буде оголошено найближчими днями. Голодюк вже взяв участь у спарингу Халадаша з Окжетпесом (1:1). Українець вийшов на заміну в другому таймі. За угорську команду також виступає екс-футболіст Карпат Юрій Габовда.

Нагадаємо, раніше віце-президент Карпат Олег Смалійчук заявив, що Голодюк покине команду та шукатиме собі інший клуб.

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Теги
Трансфери Світ Олег Голодюк Олег Голодюк Карпати Карпати Трансфери чемпіонату України Українці за кордоном
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