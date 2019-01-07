Габовда порівняв рівень чемпіонату України та Угорщини

Півзахисник Халадаша Юрій Габовда вважає, що рівень чемпіонату України вищий за рівень першості Угорщини.

"Рівень чемпіонату Угорщини фактично аналогічний рівню першості у Білорусі, але в Угорщині інфраструктура на іншому рівні. Тут чимало хороших, нових стадіонів.

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Що стосується рівня української Прем'єр-ліги, то я не грав там 5-6 років, проте за словами моїх друзів, ситуація там не найкраща. Рівень чемпіонату вищий лише завдяки таким командам як Шахтар, Динамо та Зоря", – сказав Габовда виданню Сsakfoci.

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