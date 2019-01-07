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Габовда порівняв рівень чемпіонату України та Угорщини

16:48 271 Читать на русском
Габовда порівняв рівень чемпіонату України та Угорщини
Юрій Габовда / Футбол 24

Півзахисник Халадаша Юрій Габовда вважає, що рівень чемпіонату України вищий за рівень першості Угорщини.

"Рівень чемпіонату Угорщини фактично аналогічний рівню першості у Білорусі, але в Угорщині інфраструктура на іншому рівні. Тут чимало хороших, нових стадіонів.

Габовда: Не уявляю, як у такій ситуації можна їхати в Росію, з якими очима потім повертатись?

Що стосується рівня української Прем'єр-ліги, то я не грав там 5-6 років, проте за словами моїх друзів, ситуація там не найкраща. Рівень чемпіонату вищий лише завдяки таким командам як Шахтар, Динамо та Зоря", – сказав Габовда виданню Сsakfoci.

"Мене блокував особисто Димінський". Юрій Габовда – ніж у спину від Карпат, косяк Кононова і перемога над Ребровим

Теги
Світ Динамо Динамо Зоря Зоря Юрій Габовда Юрій Габовда Шахтар Шахтар
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