Товариські матчі.

Боснія та Герцеговина – Коста-Ріка – 0:0

Поєдинок між боснійцями та костариканцями став особливим для воротаря Ніколи Васіля, оскільки він вперше вийшов у складі своєї національної збірної. Голкіпера випустили на поле на 58 хвилині й він допоміг команді зберегти ворота на замку – матч завершився без голів.

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Додамо, що Васіль раніше виходив у складі збірних Боснії та Герцеговини U-18 та U-21, а самі боснійці є одним із суперників України на відборі до ЧС-2022. У складі Зорі Васіль провів 14 матчів у цьому сезоні, у 8 з них втримав ворота на замку, загалом пропустивши 8 м'ячів.

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