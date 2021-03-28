Люксембург мінімально переміг Ірландію в матчі відбору до ЧС-2022, а єдиним голом відзначився Жерсон Родрігес. Дивіться відео гола та найцікавіші моменти у відеоогляді матчу Ірландія – Люксембург.

Перший тайм пройшов за невеликої переваги ірландців, проте найгостріший момент мав Жерсон – з його ударом під поперечку впорався голкіпер. А от наприкінці зустрічі ніхто не зміг зупинити динамівця – він потужно пробив з 25 метрів та приніс Люксембургу першу виїзну перемогу з 2008 року.

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Ця перемога дозволила люксембуржцям набрати 3 очки наблизитись до Португалії та Сербії, які мають по 4 пункти після двох турів.