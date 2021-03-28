Голкипер Зари дебютировал в составе сборной Боснии и Герцеговины
Голкипер Зари Никола Василь помог сборной Боснии и Герцеговины в товарищеском матче против Коста-Рики.
Товарищеские матчи.
Босния и Герцеговина – Коста-Рика – 0:0
Поединок между боснийцами и костариканцев стал особенным для вратаря Никогда Василя, поскольку он впервые вышел в составе своей национальной сборной. Голкипер выпустили на поле на 58 минуте и он помог команде сохранить ворота на замке – матч завершился без голов.
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Добавим, что Василь ранее выходил в составе сборных Боснии и Герцеговины U-18 и U-21, а сами боснийцы является одним из соперников Украины на отборе к ЧМ-2022. В составе Зари Василь провел 14 матчей в этом сезоне, в 8 из них удержал ворота на замке, в общем пропустив 8 мячей.
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