Товарищеские матчи.

Босния и Герцеговина – Коста-Рика – 0:0

Поединок между боснийцами и костариканцев стал особенным для вратаря Никогда Василя, поскольку он впервые вышел в составе своей национальной сборной. Голкипер выпустили на поле на 58 минуте и он помог команде сохранить ворота на замке – матч завершился без голов.

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Добавим, что Василь ранее выходил в составе сборных Боснии и Герцеговины U-18 и U-21, а сами боснийцы является одним из соперников Украины на отборе к ЧМ-2022. В составе Зари Василь провел 14 матчей в этом сезоне, в 8 из них удержал ворота на замке, в общем пропустив 8 мячей.

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