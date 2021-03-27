Відбулись чергові поєдинки кваліфікації до ЧС-2022 у групах A та H. Читайте звіт на Футбол 24.

ЧС-2022. Кваліфікація, 2 тур

Група A

Ірландія – Люксембург – 0:1

Гол: Родрігес, 85

Група H

Словаччина – Мальта – 2:2

Голи: Стрелец, 49, Шкріняр, 53 – Гембін, 16, Сатаріано, 20

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Ірландці протягом усього поєдинку намагались пройти захисні редути Люксембурга, але гості вдало оборонялись. Коли здавалось, що нічия у зустрічі неминуча, за справу взявся нападник Динамо Жерсон Родрігес. Форвард київського клубу переможним голом вивів свою команду на третю сходинку групи А.

Перший тайм поєдинку проти Мальти буде снитись гравцям збірної Словаччини у нічних жахах. Скромні гості двома красивими голами на старті зустрічі шокували гостей. Після перерви словаки оговтались та все ж змогли вирвати нічию у матчі. Після двох турів Словаччина володіє двома очками, у Мальти – один заліковий бал.

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