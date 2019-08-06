Голкіпер збірної України U-19 близький до переходу в Ейбар

Дані Джуніор Лтайф незабаром переїде в чемпіонат Іспанії.

Екс-воротар Олімпіка підпише контракт з Ейбаром, стверджує Football.ua.

Олімпік підписав іранського нападника

Лтайф вже пройшов медичний огляд. Офіційно про трансфер повинні оголосити після того, як українець з ліванським корінням узгодить деталі особистого контракту зі "зброярами". 19-річний страж воріт так і не провів жодного матчу за основний склад Олімпіка.

Попри відсутність ігрової практики в основній команді донеччан Лтайф регулярно викликався до лав збірної України U-19, за яку провів три поєдинки.

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