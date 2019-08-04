Олімпік підписав іранського нападника

Іранський форвард Захедітабар Шахаб став гравцем донецького Олімпіка.

Олімпік на своєму офіційному сайті повідомив про підписання іранського нападника Захедітабара Шахаба. Контракт розрахований на 2 роки. Попередньою командою гравця був ісландський ІВБ.

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"4 роки тому я приїжджав в Україну зі своїм колишнім клубом в рамках тренувальних зборів. Ми грали товариський матч проти Арсенала. І вже тоді я був приємно здивований рівнем місцевого футболу. Крім того, мені дуже сподобався Київ.

Для моєї кар'єри перехід в Олімпік – крок вперед. Тут у мене є можливість розвивати свої навички і продемонструвати свій потенціал. Я хочу показати всім чого я вартий. Я приїхав сюди, бо хочу перемагати разом з командою. Моя мрія – грати в єврокубках. В Олімпіку створені всі умови для цього", – сказав Шахаб.

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