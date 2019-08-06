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Голкипер сборной Украины U-19 близок к переходу в Эйбар

19:35 21 Читати українською
Голкипер сборной Украины U-19 близок к переходу в Эйбар
Дани Джуниор Лтайф / Фото УАФ

Дани Джуниор Лтайф вскоре переедет в чемпионат Испании.

Экс-вратарь Олимпика подпишет контракт с Эйбаром, утверждает Football.ua.

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Лтайф уже прошел медицинский осмотр. Официально о трансфере должны объявить после того, как украинец с ливанским корнями согласует детали личного контракта с "оружейниками». 19-летний страж ворот так и не провел ни одного матча за основной состав Олимпика.

Несмотря на отсутствие игровой практики в основной команде дончан Лтайф регулярно вызывался в сборную Украины U-19, за которую провел три поединка.

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Теги
Олимпик Олимпик Эйбар Эйбар Испания Трансферы Дани Джуниор Лтайф Дани Джуниор Лтайф Украинцы за рубежом
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