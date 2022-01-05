Воротар Валенсії Хауме Доменек вирішив здивувати свого опонента з Картахени.

На 70-й хвилині матчу 1/16 фіналу Кубка Іспанії Картахена – Валенсія арбітр призначив пенальті у ворота гостей.

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Голкіпер Валенсії Хауме Доменек перед ударом став на коліна. Такий хід подій не збив з пантелику нападника господарів Альфредо Ортуньйо, який впевнено реалізував 11-метровий.

У підсумку Валенсія на правах фаворита все ж дотиснула суперника (2:1) та вийшла в 1/8 фіналу Кубка Іспанії.

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