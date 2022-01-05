Кубок Іспанії, 1/16 фіналу

Картахена – Валенсія – 1:2

Голи: Ортуно, 75 (пен.) – Солер, 35, Черишев, 90+3

Леганес – Реал Сосьєдад – 2:3

Голи: Муньос, 60, 70 – Ісак, 8, Оярсабаль, 43, 74

Ейбар – Мальорка – 1:2

Голи: Бланко Лещук, 45 – Гайя, 68, Анхель, 82

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Валенсія на останніх хвилинах зуміла дотиснути Картахену. Господарі достойно змагали проти іменитих "кажанів", але росіянин Черишев перед фінальним свистком приніс перемогу Валенсії.

Леганес та Реал Сосьєдад влаштували справжнє шоу для вболівальників. Напружений двобій з 5-ма голами завершився мінімальною звитягою басків.

Колишній форвард Шахтаря та Карпат Густаво Бланко Лещук вивів вперед Ейбар у протистоянні з Мальоркою. Проте гості не мали наміру задаватись і після перерви вирівняли становище, а ближче до завершення зустрічі організували переможний гол.

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