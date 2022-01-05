На 70-й минуте матча 1/16 финала Кубка Испании Картахена – Валенсия арбитр назначил пенальти в ворота гостей.

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Голкипер Валенсии Хауме Доменек перед ударом упал на колени. Такой ход событий не сбил с толку нападающего хозяев Альфредо Ортуньо, который уверенно реализовал 11-метровый.

В итоге Валенсия на правах фаворита все-таки дожала соперника (2:1) и вышла в 1/8 финала Кубка Испании.

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