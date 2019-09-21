Голкіпер ОПФК Черкащина провів весь матч зі зламаною рукою

Воротар ОПФК Черкащина Олексій Майборода розповів вражаючу історію з матчу 1/32 фіналу Кубка України проти Кременя (1:2).

"Травму отримав у матчі з Балканами. У одному з моментів випередив нападника і забрав м'яч у нього майже з-під ніг. Коли ввів його у гру, то відчув поколювання у пальці.

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Після гри біль уже не відчувався, провели лише два тренування перед кубковою грою з Кременем. На передматчевій розминці отримав удар м’ячем по пальцю, відчув сильний біль. Виходить, кістку ще більше доламав, сподівався, що нічого страшного і всю гру провів із переломом руки.

Після матчу з Кременем наступного дня зробив рентген, одягли гіпс. На щастя, відновлення йде за планом", – цитує 25-річного воротаря Sport Arena.

Після 9-ти турів Першої ліги ОПФК Черкащина перебуває на передостанній сходинці турнірної таблиці.

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