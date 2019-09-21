Голкипер ОПФК Черкащина провел весь матч со сломанной рукой

Вратарь ОПФК Черкащина Алексей Майборода рассказал потрясающую историю с матча 1/32 финала Кубка Украины против Кремня (1: 2).

"Травму получил в матче с Балканами. В одном из моментов опередил нападающего и забрал мяч у него почти из-под ног. Когда ввел его в игру, то почувствовал покалывание в пальце.

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После игры боль Уж не ощущалась, провели только две тренировки перед кубковой игрой с Кременем. На предматчевой разминке получил удар мячом по пальцу, почувствовал сильную боль. Получается, кость еще больше доломал, надеялся, что ничего страшного и всю игру провел с переломом руки.

После матча с Кременем следующий день сделал рентген, одели гипс. К счастью, восстановление идет по плану", – цитирует 25-летнего вратаря Sport Arena.

После 9-ти туров Первой лиги ОПФК Черкащина находится на предпоследней строчке турнирной таблицы.

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