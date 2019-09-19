"Бахнем по пивку?" – Рух вкотре креативно анонсував домашній матч

Львівський Рух продовжує створювати оскароносні анонси матчів Першої ліги.

Львівський Рух анонсував матч 10-го туру Першої ліги проти Оболонь-Бровар вже у звичному для себе оригінальному стилі.

"Ну шо, морячок, ти приплив!" – Рух продовжує оригінально анонсувати свої матчі

Після 9-ти турів Першої ліги Рух очолює турнірну. Оболонь-Бровар перебуває на третій сходинці. Матч 10-го туру Рух – Оболонь-Бровар відбудеться 21-го вересня о 17:00.