Вже на третій хвилині голкіпер Петролери припустився подвійного ляпу, завдяки якому суперники вийшли вперед.

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Після передачі назад від захисника Чаверра не влучив по м'ячу, пропустивши його під ногою. Втім, невдачі воротаря на цьому не завершились – він мав ще одну нагоду виправити ситуацію, проте примудрився опорною ногою зачепити сферу, через що вона продовжила рух у напрямку воріт, а нападник з лічених сантиметрів забив.

Цей забитий м'яч вплинув і на результат – Петролера в підсумку поступилась (1:3) та продовжила свою серію без перемог у чемпіонаті, яка вже налічує 12 поєдинків.

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