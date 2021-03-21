Дамбартон приймав Форфар Атлетік у поєдинку 12-го туру. Єдиний м'яч у зустрічі був забитий на 57 хвилині і точно став каталізатором мемів.

Португальський голкіпер відзначився голом майже зі 100 метрів – відео божевільного пострілу та святкування

Після атаки на ворота голкіпер Дамбартона взяв сферу в руки та намагався вибити подалі від своїх володінь. Щоправда, на заваді став одноклубник, у спину якому влучив м'яч і по-зрадницьки полетів у власні ворота. Кіпер намагався врятуватися від ганьби, але спроби були марними. "Чорний" день для обох гравців!

У підсумку 1:0 на користь Форфара, який обійшов Дамбартон і тепер випереджає його на 2 пункти на дні турнірної таблиці.

А хто такий Бургос?" Він поборов рак і Венгера, принизив Моурінью та вивів Атлетіко у фінал Ліги Європи