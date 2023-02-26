"Ми провели багато спарингів, підготувалися до поновлення сезону. Хотіли сьогодні перемогти, аби з гарним настроєм поїхати додому, але результат нічийний. Дуже важка гра, було багато боротьби. Звичайно, втома присутня. Також, можливо, нам сьогодні не вистачало емоцій. Багато матчів, багато сил було витрачено. Сьогодні цих емоцій і сил нам трохи забракло.

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Який момент зборів найбільше запам'ятався? Таких моментів було багато, складно виділити. Кожний вихід на поле у складі Динамо – це вже приємний момент. Ми провели у Туреччині 37 днів. Було дуже багато тренувань, багато різних емоцій. Спочатку було важко, потім трошки легше, а під кінець – знову важко. Це збори.

Чи готове Динамо до поновлення сезону? Це вже покаже сезон. Але я вважаю, що так. Ми тут дуже довго та важко працювали, тому мусимо бути готові", – зазначив Моргун в коментарі офіційному сайту Динамо.

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