"Мы провели много спаррингов, подготовились к возобновлению сезона. Хотели сегодня победить, чтобы с хорошим настроением поехать домой, но результат ничейный. Очень тяжелая игра, было много борьбы. Конечно, усталость присутствует. Также, возможно, нам сегодня не хватало эмоций. Много матчей, много сил было потрачено. Сегодня этих эмоций и сил нам немного не хватило.

Сейвы Моргуна в видеообзоре поединка Динамо – Вальмиера – 1:1

Какой момент сборов больше всего запомнился? Таких моментов было много, сложно выделить. Каждый выход на поле в составе Динамо – это уже приятный момент. Мы провели в Турции 37 дней. Было очень много тренировок, много разных эмоций. Сначала было трудно, потом немножко легче, а под конец – снова трудно. Это сборы.

Готово ли Динамо к возобновлению сезона? Это уже покажет сезон. Но я считаю, что да. Мы здесь очень долго и тяжело работали, поэтому должны быть готовы", – отметил Моргун в комментарии официальному сайту Динамо.

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