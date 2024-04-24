Нападник СК Дніпро-1 Рамік Гаджиєв може отримати виклик у збірну Азербайджану, повідомляє Azerisport.

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За інформацією джерела, Асоціація футбольних федерацій Азербайджану (AFFA) має намір залучити футболіста до гри за команду історичної батьківщини. 18-річний форвард – уродженець Баку, але у дитинстві його родина перебралася до України.

Нагадаємо, у поточному сезоні Рамік дебютував за дніпрян в УПЛ, провівши 5 матчів. Також у його доробку 3 поєдинки у складі збірної України U-19. Попри це на дорослому міжнародному рівні Гаджиєв може обрати збірну Азербайджану.

До слова, азербаджанці не вперше переманюють українських гравців. Раніше під прапори їхньої збірної перейшли Павло Пашаєв, Еміль Мустафаєв, Рустам Ахмедзаде та Анатолій Нурієв.

Цікаво, що збірна Азербайджану за свою історію жодного разу не змогла кваліфікуватись на чемпіонат Європи та чемпіонат світу.

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