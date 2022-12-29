На фотографії сімейство Бекхемів – сам Девід, його дружина Вікторія і четверо дітей – мило позує біля різдвяної ялинки. "Щасливого Різдва", – написав 46-річний англієць в Instagram, нарвавшись на зливу коментарів.

Син Бекхема дебютував у професіональному футболі

Уважні підписники помітили, що у кадрі Девід стоїть навшпиньки, намагаючись не надто відставати у зрості від одного зі своїх синів – 19-річного Ромео Бекхема. "Заздрите зросту власного сина?", "Фантастичний кадр. Особливо містер Бекхем, який стоїть на пальцях", "Я не вірю тому, що бачу. Комплекс неповноцінності?" – чимало фанатів тролять світову знаменитість.

Нагадаємо, екс-півзахисник збірної Англії зараз є власником клубу Інтер Маямі. Під час кар'єри футболіста Бекхем пограв за Манчестер Юнайтед, Реал, Лос-Анджелес Гелаксі, Мілан і ПСЖ.

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