Голепад у відеоогляді матчу Інтер – Брешія – 6:0

Інтер приймав Брешію в рамках 29-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Ще у першому таймі господарі змусили голкіпера Брешії тричі діставати м'яч з сітки воріт, відзначались Янг, Санчес, Д'Амброзіо.

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Після перерви малюнок гри не змінився, не зраджуючи традиціям першої половини гри, міланці відвантажили супернику ще три м'ячі, цього разу героями стали Гальярдіні, Еріксен та Кандрева.

ПІсля 29-ти турів Інтер розташував на третій сходинці, відстаючи від Ювентуса на 8 очок. Брешія залишилась на останній сходинці без особливих шансів на порятунок.

Мілан на останніх секундах вирвав нічию у СПАЛа, Лечче поступився Сампдорії, Інтер знищив Брешію: Серія А, 29 тур