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Голепад у відеоогляді матчу Інтер – Брешія – 6:0

2 липня 10:54 - Читать на русском
Голепад у відеоогляді матчу Інтер – Брешія – 6:0
Інтер – Брешія / Фото ФК Інтер

Інтер приймав Брешію в рамках 29-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

5’ Ешлі Янґ
20’ Алексіс Санчес
45’ Даніло Д'Амброзіо
52’ Роберто Гальярдіні
84’ Крістіан Еріксен
88’ Антоніо Кандрева
 
5’ Ешлі Янґ
20’ Алексіс Санчес
45’ Даніло Д'Амброзіо
52’ Роберто Гальярдіні
84’ Крістіан Еріксен
88’ Антоніо Кандрева

Ще у першому таймі господарі змусили голкіпера Брешії тричі діставати м'яч з сітки воріт, відзначались Янг, Санчес, Д'Амброзіо.

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Після перерви малюнок гри не змінився, не зраджуючи традиціям першої половини гри, міланці відвантажили супернику ще три м'ячі, цього разу героями стали Гальярдіні, Еріксен та Кандрева.

ПІсля 29-ти турів Інтер розташував на третій сходинці, відстаючи від Ювентуса на 8 очок. Брешія залишилась на останній сходинці без особливих шансів на порятунок.

Мілан на останніх секундах вирвав нічию у СПАЛа, Лечче поступився Сампдорії, Інтер знищив Брешію: Серія А, 29 тур

Джерело: ТК Футбол
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Італія Інтер Інтер Відеоновини Брешія Брешія Інтер - Брешія
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