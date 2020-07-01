Гасперіні розчарований втратою Маліновського напередодні матчу проти Наполі

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні поділився очікуваннями від протистояння з наполі в рамках 29-го туру Серії А.

"На початку сезону ми думали, що вони будуть боротися за титул з Лаціо та Інтером. Вони мали деякі проблеми раніше, але тепер долають їх. Наполі здатний зробити важливий ривок. Ми ж зосереджені на своїх цілях.

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Побоююся якостей Наполі, у них чудовий, варіативний склад з якісними гравцями. Ця команда створена для набагато більших цілей. У нас же не зможе зіграти Маліновський, також є проблеми у Паломіно", – цитує Гасперіні Football Italia.

До слова, Маліновський пропустить зустріч з Наполі через дискваліфікацію. У матчі проти Удінезе 27-річний українець отримав п'яту жовту картку в сезоні, тому буде відбувати дискваліфікацію.

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