Голасо Рюдігера й дебютний м'яч Еріксена у відеоогляді матчу Челсі – Брентфорд – 1:4
22:05 - Читать на русском
Челсі сенсаційно програв Брентфорду в 31-му турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.
Віталі Янельт 50’
Крістіан Еріксен 54’
Віталі Янельт 60’
Йоан Вісса 87’
50’ Віталі Янельт
54’ Крістіан Еріксен
60’ Віталі Янельт
87’ Йоан Вісса
Рюдігер шедевральним пострілом відкрив рахунок, але після цього його команда несподівано пропустила аж 4 м'ячі. Особливим став гол Крістіана Еріксена – для нього це дебютне взяття воріт після повернення в АПЛ.
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Челсі, який має у своєму активі 59 залікових балів, залишився на третій сходинці турнірної таблиці. Брентфорд завдяки сенсаційній перемозі піднявся на 14 місце з 33-ма пунктами.
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