Челсі сенсаційно програв Брентфорду в 31-му турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Рюдігер шедевральним пострілом відкрив рахунок, але після цього його команда несподівано пропустила аж 4 м'ячі. Особливим став гол Крістіана Еріксена – для нього це дебютне взяття воріт після повернення в АПЛ.

Брентфорд розгромив Челсі на Стемфорд Брідж – Еріксен забив у АПЛ вперше після повернення

Челсі, який має у своєму активі 59 залікових балів, залишився на третій сходинці турнірної таблиці. Брентфорд завдяки сенсаційній перемозі піднявся на 14 місце з 33-ма пунктами.