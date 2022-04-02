В рамках суботньої програми 31-го туру АПЛ було проведено кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2021/22, 31-й тур

Челсі – Брентфорд – 1:4

Голи: Рюдігер, 48 – Янельт, 50, 60, Еріксен, 54, Вісса, 87

Брайтон – Норвіч – 0:0

Нереалізований пенальті: Мопе, 29 (Брайтон)

Вулверхемптон – Астон Вілла – 2:1

Голи: Хонні, 7, Янг, 36 (автогол) – Воткінс, 86 (пен)

Лідс – Саутгемптон – 1:1

Голи: Харрісон, 29 – Ворд-Проуз, 49

Головна сенсація 31-го туру АПЛ відбулася у Лондоні, де Челсі несподівано згорів Брентфорду. Перший гол при цьому забили господарі – це Рюдігер на 48-й хвилині вистрілив у лівий нижній кут після шикарного переведення від Канте. Гості відповіли вражаюче, відвантаживши чотири голи.

Вже на 50-й хвилині рахунок зрівняв Янельт, який розстріляв ворота з передачі Мбемо, у на 54-й Брентфорд вийшов уперед внаслідок класного удару Еріксена під поперечку. До речі, цей гол став для Крістіана першим в АПЛ після повернення.

На 60-й же "джмелі" забили втретє – це Янельт оформив дубль. Челсі після цього до тями так і не прийшов, а Брентфорд на 87-й провів четвертий гол. Його всього через дві хвилини після появи на полі забив Вісса. 1:4! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.

У паралельних матчах можна відзначити перемогу Вулверхемптона над Астон Віллою. Бірмінгемці пропустили вже на 7-й хвилині (голом відзначився Хонні), а на 14-й вони через травму втратили Діня. Його замінив Янг, який на 36-й хвилині підрізав м'яч у власні ворота – 0:2! Саме з цими цифрами на табло команди відправились відпочивати.

Розмочити рахунок Астон Віллі вдалося аж на 86-й хвилині з пенальті, який реалізував Оллі Воткінс. На жаль для гостей, цей гол став для них єдиним. Вулверхемптон втримав свою перемогу.

Лідс на власному полі провів поєдинок проти Саутгемптона. Він завершився не дуже вдало для обох команд – вони розписали нічию з рахунком 1:1. Йоркширці не змогли продовжити свою 2-матчеву переможну серію, а "святим" не вдалося перервати 3-матчеву безвиграшну.

Брайтон і Норвіч голів не забивали, хоча підопічні Грема Поттера могли вирвати перемогу. "Чайок" підвів Мопей, який не реалізував пенальті на 29-й хвилині. 0:0 на "Амексі".

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