Челси сенсационно проиграл Брентфорду в 31-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Рюдигер шедевральным выстрелом открыл счет, но после этого его команда неожиданно пропустила 4 мяча. Особенным стал гол Кристиана Эриксена – для него это дебютное взятие ворот после возвращения в АПЛ.

Брентфорд разгромил Челси на Стэмфорд Бридж – Эриксен забил в АПЛ впервые по возвращении