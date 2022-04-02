Голассо Рюдигера и дебютный мяч Эриксена в видеообзоре матча Челси – Брентфорд – 1:4
22:10 - Читати українською
Челси сенсационно проиграл Брентфорду в 31-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
Витали Янельт 50’
Кристиан Эриксен 54’
Витали Янельт 60’
Йоан Висса 87’
50’ Витали Янельт
54’ Кристиан Эриксен
60’ Витали Янельт
87’ Йоан Висса
Рюдигер шедевральным выстрелом открыл счет, но после этого его команда неожиданно пропустила 4 мяча. Особенным стал гол Кристиана Эриксена – для него это дебютное взятие ворот после возвращения в АПЛ.
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Челси, имеющий в своем активе 59 зачетных баллов, остался на третьей строчке турнирной таблицы. Брентфорд благодаря сенсационной победе поднялся на 14 место с 33 пунктами.
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