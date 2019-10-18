Гол Ярмоленко попал в превью матча Эвертон – Вест Хэм

Английская Премьер-лига выбрала гол Андрея Ярмоленко в ворота Эвертона одним из лучших моментов последних матчей Эвертон – Вест Хэм.

АПЛ выбрала топ-5 лучших моментов из последних матчей между Вест Хэмом и Эвертоном в своем Instagram.

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Среди них и гол Андрея Ярмоленко в ворота "ирисок" в начале сезона 2018/19. Кроме этого, Премьер-лига добавила голы Лукаку, Бейнса, Антонио и Пайета.

Добавим, что матч 9-го тура АПЛ Эвертон – Вест Хэм состоится 19 октября, начало в 14:30.

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