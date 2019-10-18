Гол Ярмоленко попал в превью матча Эвертон – Вест Хэм

-
Барселона – Реал: Эль Класико официально перенеслиИспания — 00:38 260
-
Борусія М – несподіваний лідер Бундесліги. Мікс Клоппа та Гвардіоли завойовує Німеччину з перших місяцівГермания — 17 окт 266
-
"Коли мужчини з’ясовують стосунки – помітні наслідки": в УАФ не розуміють, як Суркіси опинилися у президентській ложіСборная Украины — 17 окт 1219
-
Суркис – об инциденте с Павелко: Ничего не комментирую, со мной все хорошоСборная Украины — 17 окт 822
-
"Подошли несколько человек и попросили поговорить с Суркисом": в УАФ прокомментировали слухи о драке на НСК ОлимпийскийСборная Украины — 17 окт 1097