"Для нас це дійсно була дуже важлива домашня гра за шість очок. Емоції після матчу виключно позитивні. Для мене також все склалося якнайкраще: дебютний гол, перемога. Щодо мого забитого м’яча, то, справді, він видався розкішним. Відверто кажучи, я так не планував пробити. М’яч відскочив до мене, і я опинився першим на підбиранні. Одразу вирішив пробивати. На щастя, м’яч опинився у сітці.

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Обидві команди розуміли, що це дуже важлива гра, як для нас, так і для них. Відтак, обережно розпочали поєдинок. Перш за все думали, щоб якісно відоборонятися. На другий тайм ми вже вийшли націленими на атаку. Нам відступати було нікуди. Потрібно було забивати. Зрештою, ми це зробили", – цитує Кухарука офіційний сайт львів'ян.

До слова, Андрій провів за "жовто-чорних" 14 поєдинків та відзначився одним забитим м'ячем. Його Рух наразі посідає 12 сходинку в турнірній таблиці УПЛ.

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Відео гола Кухарука: