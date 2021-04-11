"Нам потрібно було сьогодні перемагати. Турнірне становище таке, що грали зі складними суперниками та не добрали багато очок. Тому опинилися на тому місці, з якого потрібно було вибиратися. Думаю, що сьогодні ми почали це робити.

Красень-гол та "омріяний" дебют у відеоогляді матчу Рух – Минай – 2:0

Ми знали, в якій частині гри Минай грає активно і в якій більше сідає в оборону. Розраховували забити швидкий гол. Якщо ні, то все відкладеться на другий тайм", – цитує Федика сайт ТК Футбол.

До слова, Рух покинув останню сходинку турнірної таблиці УПЛ та розташувався дванадцятим. Місце львів'ян на дні посів Минай.

Рух здолав Минай та відштовхнувся від дна УПЛ – закарпатці не виграють 5 матч поспіль