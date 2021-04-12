"Для нас это действительно была очень важная домашняя игра за шесть очков. Эмоции после матча исключительно положительные. Для меня также все сложилось как нельзя лучше: дебютный гол, победа. Что касается моего забитого мяча, то, действительно, он получился роскошным. Откровенно говоря, я так не планировал пробить. Мяч отскочил ко мне, и я оказался первым на подборе. Сразу решил пробивать. К счастью, мяч оказался в сетке.

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Обе команды понимали, что это очень важная игра, как для нас, так и для них. Поэтому, осторожно начали поединок. Прежде всего думали, чтобы качественно обороняться. На второй тайм мы уже вышли нацеленными на атаку. Нам отступать было некуда. Нужно было забивать. В конце концов, мы это сделали", – цитирует Кухарука официальный сайт львовян.

К слову, Андрей провел за "желто-черных" 14 матчей и отметился одним забитым мячом. Его Рух занимает 12 строчку в турнирной таблице УПЛ.

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Видео гола Кухарука: