Аутсайдер Прем'єр-ліги Рух приймав на домашньому полі Минай. Обидва колективи підходили до матчу у статусі найменш результативних команд поточного чемпіонату, а тому очікувано хотіли забити та отримати мінімальну перевагу. Перший момент мав Рух вже в дебюті. Мартинюк замикав подачу з кутового, але м'яч розминувся з воротами у кількох метрах.

Львів у матчі з нереалізованим пенальті поступився Ворсклі і залишився у зоні вильоту

Львів'яни досить активно пересувалися з м'ячем та намагались задіювати фланги, але без особливої гостроти. Схожа ситуація була і в Миная, який відчайдушно хотів вибороти сферу та організувати атаки. Небезпечних моментів у першому таймі майже не було. Виділити можна лише удар зі штрафного Федорчука, який завершився кутовим. З нього Рух забив, але взяття воріт скасували після перегляду VAR. Запам'ятається перший тайм для Сіяки Багайоко, який дебютував за закарпатців, замінивши Лопирьонка. Максим травмувався на 24 хвилині.

По перерві команда Федика активізувалась, а тому в середині тайму вболівальники все ж побачили взяття воріт. "Жовто-чорним" вдалось забити. Кухарук після кількох рикошетів зловив м'яч та зовнішньою стороною пробив голкіпера Миная прямо по центру. Для Андрія це перший гол в українській Прем'єр-лізі. За майже 20 хвилин Рух забив вдруге. Бойчук вміло підставився, а Кондраков підійшов до позначки. Данило холоднокровно реалізував 11-метровий, розвівши сферу та Поповича у різні боки.

Ситуацію вийшов рятувати Артем Мілевський, але не зумів створити абсолютно нічого. На останній хвилині вилучення отримав Багайоко, заробивши другу жовту за брутальний фол. Не на такий дебют в Прем'єр-лізі очікував малієць. Фінальний свисток зафіксував звитягу команди Івана Федика з рахунком 2:0. Підопічні Миколи Цимбала не знають смаку перемог у 5 зустрічах поспіль.

Після 21-го туру Рух все ж покинув останню сходинку турнірної таблиці УПЛ, набравши 16 залікових балів. Тепер львів'яни розташувались на 12 місці. А от Минай став останнім, маючи у своєму активі 15 очок.

Зоря вперше в історії перемогла Інгулець та повернула собі третю сходинку в УПЛ