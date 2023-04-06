Півфінал Кубка Нідерландів між Фейєнордом і Аяксом призупинили через кинутий предмет у голову півзахиснику Аякса Деві Классену.

Кубок Нідерландів, 1/2 фіналу

Фейєнорд – Аякс – 1:2

Голи: Хіменес, 45+2 – Тадіч, 14, Классен, 51

Вилучений: Тейлор, 90+6 (Аякс)

Інцидент стався на 61-й хвилині, коли капітани Душан Тадіч і Оркун Кьокчю побилися біля бокової лінії. Між гравцями обох команд сталася масова штовханина, і Классен, відірвавшись від основної групи гравців, отримав удар предметом по потилиці. Як інформує Voetbal International, найімовірніше, це була запальничка.

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Спершу Деві лежав на газоні, а коли піднявся, то довго спілкувався з головним арбітром зустрічі з приводу продовження матчу в такій атмосфері. В цей же час на поле вибіг наставник Аякса Джон Хейтінга, і повів своїх підопічних з поля в підтрибунне приміщення.

За півгодини гра відновилася за рахунку 2:1 на користь Аякса. Після відновлення зустрічі команди більше не забивали.

Амстердамська команда вийшла у фінал Кубка Нідерландів, у якому зіграє з ПСВ. Це – повторення минулорічного фіналу. Тоді ейндховенський клуб впорався з Аяксом із рахунком 2:1.

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